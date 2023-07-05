الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 تموز 2023 ساعة 16:17

باقري كني يلتقي بنوري المالكي وهادي العامري في العراق

باقري كني يلتقي بنوري المالكي وهادي العامري في العراق
وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم وكيل خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري والوفد المرافق له"، مبيناً، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات التاريخية بين العراق وإيران، وضرورة تعزيزها لتشمل مختلف المجالات وبما يعود بالمنفعة المشتركة على البلدين الجارين".

وأكد المالكي ان "المنطقة تشهد حالة من الاستقرار وتمثل بداية مرحلة جديدة لاسيما مع استئناف العلاقات الإيرانية السعودية وما من شأنه أن يسهم في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة، وانعكاسها الايجابي على العراق"، مشيراً إلى "المساعي التي بذلها العراق في هذا الإطار، حيث استضافت بغداد عدة جولات من المفاوضات بين الطرفين، ورسخت قاعدة رصينة من الحوار وصولاً إلى الاتفاق الذي أعطى دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة".

وتابع، أن "العراق يسعى إلى استغلال الظروف الايجابية التي تشهدها المنطقة خصوصا وأنه مقبل على حملة استكمال عملية البناء والإعمار ويتطلع إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة له ، بهدف توسيع آفاق التعاون مع الجميع، وكذلك العمل على استكمال الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين العراق وإيران وفي مختلف المجالات".

من جانبه، أكد وكيل وزير الخارجية الإيراني "أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين"، لافتاً إلى أنَّ "مُباحثات مهمة أجريت بين بغداد وطهران حول تعزيز التعاون وحل الملفات العالقة بين البلدين، لاسيما في ملف الطاقة".

باقري كني: تعزيز العلاقات مع دول المنطقة من أولويات سياسة إيران الخارجية

من جانب أخر قال النائب السياسي لوزير الخارجية الإيراني خلال لقائه برئيس كتلة الفتح هادي العامري : إن إيران تدعم العراق وستقف إلى جانب جميع حلفائه وأصدقائه مشيرا إلى أهمية العلاقات بين طهران وبغداد ودورها في استقرار المنطقة.

وفي إشارة إلى برنامج إيران النووي ، قال إنه يتعين على دول المنطقة أن تثق في سلمية البرنامج النووي لهذا البلد.

كما اعتبر رئيس حركة "الفتح" العراقية أن صمود الأمة الإيرانية ضد كل المؤامرات الخارجية من أهم عوامل نجاح الجمهورية الإسلامية ، وأشار إلى دور إيران الداعم في القتال ضد الإرهاب في المنطقة والعراق، لا سيما دور الفريق الشهيد قاسم سليماني في مكافحة الإرهاب.
رقم : 1067792
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التغول في عمقها
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التغول في عمقها
5 تموز 2023
قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين
قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين
5 تموز 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
5 تموز 2023
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
5 تموز 2023
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
5 تموز 2023
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني
5 تموز 2023
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
4 تموز 2023
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
4 تموز 2023
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
4 تموز 2023
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
4 تموز 2023
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
4 تموز 2023
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
4 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني