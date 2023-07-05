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الأربعاء 5 تموز 2023 ساعة 17:39

العميد جلالي: العدو يستخدم تكنولوجيا جديدة لتنفيذ اغتيالات كيمياوية

العميد جلالي: العدو يستخدم تكنولوجيا جديدة لتنفيذ اغتيالات كيمياوية
وقال العميد جلالي في تصريح للصحفيين صباح اليوم الأربعاء على هامش اختتام المؤتمر الوطني الثامن للدفاع الكيمياوي حول الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الكيميائية للبلاد: لقد شهدنا هجمات إلكترونية من قبل الكيان الصهيوني على بلدنا في العام الماضي ، حيث كانت هناك هجمات على البنية التحتية الكيمياوية للبلاد ، ولكن مع اليقظة في الوقت المناسب واتخاذ تدابير الدفاع الإلكتروني اللازمة ، تمكنا من السيطرة على محاولاتهم تقريبًا.

واضاف رئيس منظمة الدفاع المدني عن جمع أجهزة الكمبيوتر التابعة للمنافقين (زمرة خلق الارهابية) من قبل الشرطة الألبانية وأثرها في الحد من وجود المنافقين في الفضاء السيبراني: ان أحد مراكز العمليات الاستطلاعية والإعلامية ضد شعبنا هو مركز المنافقين في ألبانيا. بالطبع هناك 4 مراكز أخرى ، ولكن مع عملية الشرطة الألبانية ضد مقرات المنافقين في هذا البلد ، شهدنا انخفاضًا جادا في وجودهم في هذه الاجواء ، مما أظهر أن جزءًا كبيرًا من الجهود الاستطلاعية ضد شعبنا كان يتم من المكان المذكور.

وقال: أنه في العامين الماضيين شهدنا تطور هذه الإجراءات في مجال الاغتيالات الكيمياوية التي نفذت ضد مقاتلي محور المقاومة بمن فيهم مقاتلو بلادنا. لذا؛ في التحقيقات الأولية ، اكتشفنا أن العدو يستخدم تقنية جديدة. بالطبع ، تمكنت أقسام التشخيص في بلدنا من تحديد ذلك واتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة.
رقم : 1067804
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