الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 تموز 2023 ساعة 18:40

وزيرا خارجية ايران والكويت يؤكدان على تطوير العلاقات بمختلف المجالات

وزيرا خارجية ايران والكويت يؤكدان على تطوير العلاقات بمختلف المجالات
وفي اللقاء الذي جرى اليوم الاربعاء على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في العاصمة الاذربيجانية باكو، تباحث امير عبداللهيان والشيخ الجابر الصباح، حول الموضوعات التي تهم البلدين وتطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وفي هذا الاجتماع، اشار امير عبداللهيان إلى أولوية سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا دول منطقة الخليج الفارسي بأنها من أهم المناطق الجغرافية لهذه السياسة وشدد على تعزيز التعاون الثنائي.

من جانبه أكد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان أمير عبداللهيان قد قام قبل فترة بزيارة قصيرة الى الكويت اجتماع خلالها مع وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء في هذا البلد.

يذكر ان رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني وصل إلى باكو مساء الثلاثاء على رأس وفد سياسي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز.

والقى وزير الخارجية الايراني كلمة في هذا الاجتماع والتقى الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف للبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
رقم : 1067817
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التغول في عمقها
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التغول في عمقها
5 تموز 2023
قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين
قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين
5 تموز 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
5 تموز 2023
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
5 تموز 2023
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
5 تموز 2023
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني
5 تموز 2023
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
4 تموز 2023
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
من بينها حل الحشد الشعبي.. واشنطن تضع شروطاً لاستقبال السوداني
4 تموز 2023
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
ولايتي: في تاريخ الإسلام لم يكن هناك صراع جدي بين إيران والسعودية
4 تموز 2023
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
جزيرة ‘‘النبيه صالح‘‘ البحرينية...مثال على السياسات المناهضة للتنمية للأسرة الحاكمة
4 تموز 2023
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
صنعاء توجه رسالة نارية .. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
4 تموز 2023
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
اتفاقية الحبوب على المحك.. روسيا تهدد بالانسحاب والاتحاد الأوروبي يفكر
4 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني