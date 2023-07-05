وزيرا خارجية ايران والكويت يؤكدان على تطوير العلاقات بمختلف المجالات

وفي اللقاء الذي جرى اليوم الاربعاء على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في العاصمة الاذربيجانية باكو، تباحث امير عبداللهيان والشيخ الجابر الصباح، حول الموضوعات التي تهم البلدين وتطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.



وفي هذا الاجتماع، اشار امير عبداللهيان إلى أولوية سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا دول منطقة الخليج الفارسي بأنها من أهم المناطق الجغرافية لهذه السياسة وشدد على تعزيز التعاون الثنائي.



من جانبه أكد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.



وكان أمير عبداللهيان قد قام قبل فترة بزيارة قصيرة الى الكويت اجتماع خلالها مع وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء في هذا البلد.



يذكر ان رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني وصل إلى باكو مساء الثلاثاء على رأس وفد سياسي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز.



والقى وزير الخارجية الايراني كلمة في هذا الاجتماع والتقى الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف للبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.