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الأربعاء 5 تموز 2023 ساعة 19:46

وزير خارجية ماليزيا يجري مشاورات مع أمير عبد اللهيان في باكو

وزير خارجية ماليزيا يجري مشاورات مع أمير عبد اللهيان في باكو
والتقى وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أمير عبد اللهيان، وزامباري عبد القادر، وزير خارجية ماليزيا، اليوم (الأربعاء) على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في جمهورية أذربيجان وناقشا القضايا الثنائية والاقليمية وقضايا العالم الإسلامي .

وقال وزير خارجية إيران ان البلدين يتمتعان بالكثير من القواسم المشتركة، وأكد على النهوض بالتعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والتجاري بمستوى التعاون بين البلدين في المجال السياسي، معتبرا ان تبادل الوفود بين البلدين ضروري للنهوض بالتعاون الثنائي .

واعتبر أمير عبداللهيان أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مجال التعاون القضائي بين البلدين واستمراره في المجالات الأخرى ذات الصلة مهمة في مجال المبادلات الشعبية.

كما وصف وزير خارجية إيران مواقف الحكومة الماليزية في دعم فلسطين ومعارضة التصرفات الشائنة لبعض الدول الأوروبية في إهانة القرآن الكريم بأنها مهمة.

بدوره قيم وزير خارجية ماليزيا، زامبيري عبد القادر، في هذا الاجتماع، أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأكد استعداد ماليزيا لبحث سبل تحسين التعاون بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى امير عبداللهيان مع وزير الخارجية الكويتي، فضلا عن مباحثاته مع الرئيس الاذربيجاني "الهام عليوف".

يذكر ان اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز، بدا اليوم الاربعاء في باكو، بكلمة الافتتاح للرئيس الاذربيجاني "الهام عليوف"، وتحت شعار حركة عدم الانحياز..متحدة وصامدة في مواجهة التحديات الجديدة".
رقم : 1067831
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