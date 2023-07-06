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الخميس 6 تموز 2023 ساعة 08:45

امير عبداللهيان: حركة عدم الانحياز فرصة لتعزيز التعاون المشترك

امير عبداللهيان: حركة عدم الانحياز فرصة لتعزيز التعاون المشترك
وفي مقال له اشار امير عبداللهيان الى تاريخ تاسيس حركة عدم الانحياز والاهداف المتوخاة منها لتحقيق الامن والسلام والاستقلال وقال: في البيئة الدولية الجديدة التي تشكلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، لم تكن العلاقات السياسية لأعضاء هذه الحركة ، على الرغم من المبادئ الأساسية لتشكيلها ، على مسار مرض ، والعديد من الدول الأعضاء تواجه نوعا من التخبط والارتباك في ظل ثقل التطورات الجديدة.

واضاف: في مثل هذه الأجواء ، وبالنظر إلى المخاوف الجدية للعديد من الدول المحبة للسلام والساعية إلى الاستقلال بشأن مخاطر الأحادية ، لم تكن حركة عدم الانحياز تستحق الإحباط والضعف ، بل على العكس من ذلك ، كان يجب أن تجرب حظها للعب دور تاريخي في بوتقة الاختبار من أجل خلق نظام عالمي معتدل ومنصف واكثر مرونة ؛ نظام تلعب فيه الدول الأعضاء في الحركة ، وخاصة قادتها ، تأثيرًا أكبر في السياسة العالمية.

وتابع: لا شك أن هذه الحركة لديها القدرة الكامنة على التأثير في معادلات القوى العالمية وقدرات خاصة، لو تمكنت من استخدامها بشكل صحيح ، فمن الطبيعي أن تلعب حركة عدم الانحياز دورًا بناءً في مستقبل السياسة العالمية.

وقال: من الواضح أن الخطوة الأولى لحل التحديات الحالية هي إعادة تحديد دور وموقف حركة عدم الانحياز بناءً على نقاط الضعف الخاص بهيكلها الحالي وأدائها بهدف تغيير ظروف الحركة من سلبية إلى نشطة و التأكيد على ضرورة تقويتها وتوجيهها على أساس السلام والاستقرار وتحقيق المثل الإنسانية للتغلب على الأحادية وانعدام الأمن والتمييز.

واضاف: حاليا ، تواجه العديد من الدول الأعضاء تحديات في المجالات الأمنية والاجتماعية والبيئية والصحية واللاجئين والمخدرات والجريمة المنظمة الدولية والإرهاب ، والتخطيط لحل مثل هذه المشاكل ضرورة ملحة والمطلب العام هو المواكبة والتعاون بين الدول الأعضاء.

وقال: يجب أن نعتقد أن حركة عدم الانحياز ، حتى في وضعها الحالي ، لا تزال لديها القدرة والاستعداد للعب الدور المطلوب في معادلات القوة العالمية ، ويمكن أن يساعد استخدام امكانياتها وقدراتها الحالية كثيرا في خلق تقارب سياسي واقتصادي وأمني أكبر بين الأعضاء ونتيجة لذلك يتم تحسين مكانتها العالمية. لا شك أن التعاون للوصول إلى هذه الحلول الفعالة يتطلب مواءمة وجهات نظر الحكومات الأعضاء فيما يتعلق بالمشاكل الحالية التي يعاني منها العديد من هذه البلدان.

واردف: ان الجمهورية الإسلامية الايرانية، بصفتها عضوًا مهمًا في حركة عدم الانحياز ، اتخذت منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن ، بشعارها الأساسي "لا شرقية ولا غربية" في السياسة الخارجية ، خطوات منسجمة مع روح عدم الانحياز وقدمت الدعم الجاد في اتجاه تعزيز هذه الحركة بأي شكل من الأشكال ، لتنمية وازدهار الدول الأعضاء في مختلف الأبعاد. في غضون ذلك ، فإن الآراء المشتركة للجمهورية الإسلامية والعديد من الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز حول قضايا مثل "منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية" ، و "عدم التدخل العسكري في القضايا الإقليمية" ، و "تعزيز العلاقات الإقليمية من أجل السلام" و "الأمن العام" تمكنت من وضع فرص مهمة للتعاون والتقارب تحت تصرف الدول الأعضاء في هذه الحركة.

وقال: مما لا شك فيه أن عقد الجولة الجديدة من اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في جمهورية أذربيجان ، آخذين في الاعتبار المكانة الهامة للحركة في السياسة الخارجية لبلدنا ، قد وفر فرصة وقدرة سياسية مهمة يمكن استخدامها بطريقة مواتية لتعزيز التفاعل والتعاون بين البلدين بأبعاد ثنائية وإقليمية ودولية مختلفة. مع الأخذ في الاعتبار القواسم المشتركة التاريخية والثقافية والدينية واللغوية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أذربيجان ، فمن المتوقع أن يتخذ البلدان خطوات نحو مزيد من تنمية وتطوير العلاقات في أبعاد مختلفة.

واكد باننا لا تزال لدينا إرادة سياسية قوية لتحسين العلاقات والمساعدة في توطيد السلام والاستقرار في المنطقة. سيتيح اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو فرصة كبيرة لي لمواصلة المشاورات مع كبار المسؤولين في جمهورية أذربيجان ، بمن فيهم نظيري الأذربيجاني.
مصدر : وكالات
رقم : 1067936
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