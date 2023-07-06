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الخميس 6 تموز 2023 ساعة 12:10

عشرات المستوطنون يدنسون المسجد الاقصى

عشرات المستوطنون يدنسون المسجد الاقصى
ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المتطرفين.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، كما أدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وكانت شرطة الاحتلال أفرجت الأربعاء، عن عن حارس المسجد الأقصى عرفات نجيب وموظف الإعمار حسام سدر بكفالة مالية بقيمة ٥٠٠ شيكل، علمًا أنهما اعتقلا الثلاثاء أثناء تأدية عملهما بالمسجد.

ويواصل المقدسيون دعواتهم إلى تكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم غدًا، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد الإسرائيلية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
مصدر : وكالات
رقم : 1067978
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