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الخميس 6 تموز 2023 ساعة 12:56

حزب الله يصدر بيانا بشأن احتلال ‘‘اسرائيل‘‘ للقسم اللبناني من بلدة الغجر

حزب الله يصدر بيانا بشأن احتلال ‘‘اسرائيل‘‘ للقسم اللبناني من بلدة الغجر
وقال حزب الله في بيان له، إن إجراءات قوات الاحتلال "تمثلت بإنشاء سياج شائك وبناء جدار إسمنتي حول كامل البلدة، شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة".

وأوضح أن هذه الاجراءات "فصلت بلدة الغجر عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية، وفرضت قوات الاحتلال سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة، وأخضعتها لادارتها بالتوازي مع فتح القرية أمام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيوني".

وأكد حزب الله أن اجراءات الاحتلال "خطيرة، وتعد تطورا كبيرا، واحتلالا كاملا للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع فيها"، مشيرا إلى أن هذا الخرق "ليس خرقا روتينيا مما اعتادت عليه قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى".

وإزاء هذه التطورات، دعا حزب الله الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها، "لا سيما الحكومة اللبنانية، والشعب اللبناني بكافة قواه السياسية والأهلية أيضا، إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال وإلغاء الإجراءات العدوانية التي أقدم عليها، والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته إلى لبنان".

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لإجراءات الاحتلال الجزء اللبناني من بلدة الغجر، التي تقع شرقي نهر الوزاني، على خط قمم يمتد جنوبا حتى جسر الروماني، وهي نقطة الالتقاء الحدودية الثلاثية بين لبنان وسورية وفلسطين المحتلة.
مصدر : وكالات
رقم : 1067982
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