الأدميرال تنكسيري: اقتدار البحرية الايرانية يتعاظم امام الاعداء في البحار

وقال الأدميرال تنكسيري في مراسم للتعريف بمسؤولين جدد في القوات البحرية للحرس الثوري ان اقتدار القوات البحرية الايرانية يتعاظم امام الاعداء في البحار ، واشار الى عملية احتجاز ناقلة النفط البريطانية على يد بحرية الحرس الثوري في السابق قائلا ان لهذه العملية خفايا سرية لم يتم التطرق اليها ، وانها شهدت حضور كبار قادة القوات البحرية الايرانية في الصف الاول للمواجهة مع قوات العدو .



واضاف " في تلك العملية حينما ارادت المدمرة الاميركية الدخول الى مياهنا الاقليمية تم تحذيرها بان التقدم شبرا واحدا نحونا سيجعلها مرمى لصواريخنا ، وبعد هذا التحذير تراجعت المدمرة الاميركية بسرعة، ولا شك لو ان هذه الناقلة البريطانية كانت محاطة بعشرة سفن حماية لكان هروبها من قبضتنا مستحيلا ايضا".