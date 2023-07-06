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الخميس 6 تموز 2023 ساعة 13:36

كنعاني: هل تطلب أميركا واوروبا تشكيل لجنة تقصي حقائق في جنين ايضا ؟

كنعاني: هل تطلب أميركا واوروبا تشكيل لجنة تقصي حقائق في جنين ايضا ؟
وكتب كنعاني على التويتر اليوم الخميس " 12شهيدا و140 جريحا وتدمير كامل لشبكات المياه والكهرباء وتدمير كامل لـ 300 منزل والتسبب باضرار لـ 500 منزل وتدمير الشوارع والمحلات و ... هي حصيلة الهجمة المجنونة للجيش الصهيوني على مخيم اللاجئين في جنين ، فهل تطلب اميركا واوروبا من مجلس حقوق الانسان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ؟ .... كلا ".

هذا وكان كنعاني قد أكد في تصريح سابق له على الحق المشروع للشغب الفلسطيني وفصائل المقاومة في الدفاع عن نفسها ضد الكيان الصهيوني المعتدي وقال: إن العدوان المستمر للجيش الصهيوني الارهابي على مناطق مختلفة من الضفة الغربية لا يمكنها أن تعيد القدرة الخاوية والمفقودة للصهاينة في مواجهة المقاومة الشجاعة للشباب الفلسطيني.

وقال كنعاني إن الهيمنة المزيفة للكيان الإسرائيلي قد تحطمة منذ فترة طويلة ليس فقط في أذهان الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني ، بل حتى في أذهان مواطني كيان الاحتلال واضاف ان هذه الأعمال الإرهابية هي تخبطات عقيمة لن تخدم اوهام تثبيت قدرة الكيان الصهيوني العنصري.
رقم : 1067990
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