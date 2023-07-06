الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 تموز 2023 ساعة 13:38

الحكومة الروسية تعاقب مصري يقوم بتدنيس القرآن الكريم

الحكومة الروسية تعاقب مصري يقوم بتدنيس القرآن الكريم
ووفقا لوسائل الإعلام الروسية فإن المواطن المصري الذي قام بتدنيس القرآن الكريم وسكب الخمر عليه في مشهد مستفز، يدعى سعيد عبد الرازق من مواليد 1995 ويعيش في أوليانوفسك، حيث هرب في صيف 2019 إلى روسيا وتعمد في كنيسة أرثوذكسية بعد أن ارتد عن الإسلام في مصر.

على حد قوله، تعرض للتهديد بالقتل في مصر بعد أن ارتد عن الإسلام، وناشدت أمه السلطات المحلية لإقناع ابنها بالعودة إلى ديانته السابقة "الإسلام"، حيث كان سعيد يختبئ مع أصدقائه من الجالية المسيحية في الإسكندرية.

في وقت لاحق عاش مع سيدة روسية ولديهما ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات، لكن الزوجين انفصلا، حيث قالت زوجته السابقة إن طليقها المصري لا يعمل في أي مكان ولن يعود إلى مصر.

وأضافت أنها الآن لا تتواصل معه عمليا، لكنه حاول في وقت سابق اختطاف الطفل وذهبت إلى الشرطة للإبلاغ عنه.

أعلن حاكم مقاطعة أوليانوفسك الروسية، اليكسي روسكيخ، عن توقيف المواطن المصري بعد قيامه بتدنيس القرآن علنيا، الذي قام بعد ذلك كما يقال بإحراقه.

وكتب الحاكم على "تلغرام"، يوم الأربعاء: "تداول على الانترنت مقطع فيديو، لقيام مواطن أجنبي بتدنيس القرآن، الكتاب المقدس للمسلمين. وحسب المعلومات الأولية، كان منفذ للاستفزاز في مدينة أوليانوفسك".

وأضاف: "تتعامل أجهزتنا الأمنية الآن مع هذا الحادث".

وأكد أن "هذه جريمة ضدنا جميعا. والإرهاب لا توجد له قومية أو ديانة"، مؤكدا على "احترام مشاعر المؤمنين".
رقم : 1067992
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني
اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
6 تموز 2023
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
6 تموز 2023
إيران وأفغانستان...محادثات أكاديمية بين شعبين يتحدثان لغةً واحدةً
إيران وأفغانستان...محادثات أكاديمية بين شعبين يتحدثان لغةً واحدةً
6 تموز 2023
التضخم يقضي على الاقتصاد الأوروبي.. بدأت أعراض الركود في الاتحاد الأوروبي
التضخم يقضي على الاقتصاد الأوروبي.. بدأت أعراض الركود في الاتحاد الأوروبي
6 تموز 2023
الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
5 تموز 2023
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التغول في عمقها
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التغول في عمقها
5 تموز 2023
قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين
قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين
5 تموز 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
5 تموز 2023
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
5 تموز 2023
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
5 تموز 2023
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني
5 تموز 2023
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
4 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
إيران وأفغانستان...محادثات أكاديمية بين شعبين يتحدثان لغةً واحدةً
التضخم يقضي على الاقتصاد الأوروبي.. بدأت أعراض الركود في الاتحاد الأوروبي