ناقلة النفط "ريتشموند فوييجر" تتوارى عن الانظار بعد اصطدامها بسفينة إيرانية

ووفقا لإعلان مركز البحث والإنقاذ البحري في هرمزكان ، فإن ناقلة النفط "ريتشموند فوييجر" التي تحمل علم جزر البهاما والذي يتكون طاقمها من 7 افراد في اليومين الماضيين قد اصطدمت بالسفينة الايرانية.



وبحسب وكالة "ارنا"، اصاب هذا الحادث جانب ناقلة النفط "ريتشموند فوييجر" بالقرب من أماكن معيشة الطاقم الذي أصيب 5 أشخاص منه بجروح خطيرة.



وبعد هذا الاصطدام واصلت ناقلة النفط ريتشموند فوييجر طريقها بغض النظر عن القواعد والانظمة البحرية الدولية.



وبحسب هذا التقرير انه في الساعات الأولى من التصادم طلب صاحب السفينة الإيرانية الحجز الفوري على الناقلة المخالفة بالرجوع إلى السلطات القضائية في هرمزكان.



وبعد إصدار أمر المحكمة ، تم وضع على جدول الأعمال مصادرة ناقلة النفط المخالفة لبحرية الجمهورية الإسلامية الايرانية بصفة ماقامت به هذه الناقلة مخالفة قانونية .



تم التعرف صباح الأربعاء على ناقلة النفط المخالفة لكن متجاهلة تحذيرات سفينة القوات البحرية الايرانية ودخلت المياه الإقليمية لسلطنة عمان وتم ابلاغ سلطنة عمان الصديقة عبر مركز جابهار للأمن البحري الدولي بذلك.



ومازالت قضية هذا الانتهاك للحقوق والقوانين الدولية مفتوحة ومستمرة لملاحقة وتوقيف ناقلة النفط هذه.