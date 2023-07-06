وزير الصحة: 40 بالمائة من المنتوجات الطبية تنتجها شركات معرفية

وصرح بهرام عين اللهي يوم الأربعاء في اجتماع مساعدي شؤون الابحاث والتكنولوجيا لرؤساء جامعات العلوم الطبية في جميع أنحاء البلاد: مهمتنا الرئيسية هي الاستجابة وتلبية احتياجات المواطنين في مجال الصحة ، وينبغي أن يخدم البحث في إدراك هذه الأهمية.



وأشار إلى تسمية شعار العام بـ "نمو الإنتاج والسيطرة على التضخم" من قبل قائد الثورة الاسلامية وأضاف: "لقد نجحنا في تدريب الكوادر البشرية العلمية والمتخصصة وذات الخبرة ، ويجب أن نوفر الأساس لزيادة النمو والتقدم في الإنتاج كذلك.



وصرح وزير الصحة أن القطاع الصحي في الجمهورية الاسلامية الايرانية هو الاقوى في المنطقة اليوم، وقال: "في العديد من المؤشرات الصحية ، نحن متقدمون بفارق كبير عن البلدان الأخرى ، وليس لدينا سوى أوجه قصور في مؤشر التدخين حيث ينبغي التقليل من هذا النقص عبر فرض الضريبة على السجائر مع المتابعة المستمرة".



وأكد عين اللهي على ضرورة التسجيل الدقيق للمعلومات لإجراء أعمال البحث ، وقال: إن جمهورية إيران الإسلامية قوية جدًا في مجال البنية التحتية الصحية ، ومن أسباب هذه القوة أن مجالات العلاج والتعليم والصحة مترابطة في سلسلة ولديها أعلى إنتاجية.



وأشار وزير الصحة في جزء آخر من حديثه إلى ضرورة تدريب الدبلوماسيين العلميين ، واضاف: يجب أن نأخذ الدبلوماسية العلمية على محمل الجد وأن ندرب العلماء المهتمين بالنهوض بالهرم العلمي والوطن وتقدم المجتمع.



وطلب من مراكز البحوث المشاركة بنشاط وفعالية في إعداد العلماء الدبلوماسيين.



وفي الوقت نفسه ، شدد عين اللهي على ضرورة تقييم دور الجمهورية الإسلامية في النهوض بالعلوم ، وقال: يجب تصنيف مكانة جامعات العلوم الطبية في مختلف مجالات الطب وإعطائها الأولوية.



كما أكد وزير الصحة على إنشاء مركز محدد لتقديم المقالات والمعلومات العلمية في البلاد، وقال: أهم ما يشغل الأساتذة هو الوصول إلى أحدث المقالات والمعلومات، ويجب أن يكون هناك مركز محدد لهذا الغرض لخدمة جميع المراكز الأكاديمية والعلمية.



واضاف: "لحسن الحظ ، شهدنا تقدمًا كبيرًا في مجال البحث في جامعات العلوم الطبية في البلاد ؛ لذلك تم اصدار حوالي 117 مجلة طبية منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة (قبل عامين) وحققنا نموًا بنسبة 12.2٪ في المنتجات التكنولوجية التي وصلت إلى مرحلة التسويق.



وقال عين اللهي: لدينا حوالي 29405 مقالة مفهرسة ، مما يدل على نمو بنسبة 11٪ ويشير إلى أن وزارة الصحة تمكنت من أن تكون فعالة في نمو المقالات وإنشاء منتجات عملية بالإضافة إلى ذلك ، يتم تصنيع 40٪ من منتجاتنا الطبية في شركات معرفية.