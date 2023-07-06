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الخميس 6 تموز 2023 ساعة 13:48

اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني

اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني
وفي حفل افتتاح الجزء الثاني من طريق "طهران-شمال" السريع صرح اية الله رئيسي بأن انجاز هذا المشروع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني ، ويجسد الامكانيات الكبيرة والإرادة الجادة للمهندسين والاستشاريين والعمال الايرانيين .

وفي معرض تقديره لجهود النخب والخبراء الذين لعبوا دورا في تنفيذ هذا المشروع واهمية افتتاحه تزامنا مع عيد غديرخم الاغر، اعتبر اية الله رئيسي طريق "طهران-شمال" السريع كأحد أهم الأعمال في ايران مشيرا الى النقاط المهمة والقيمة في تنفيذ هذا المشروع الذي سيوفر الوقت واستهلاك الوقود.

واشاد آية الله رئيسي بالجهود البناءة التي بذلتها مؤسسة المستضعفين الايرانية لتنفيذ هذا الطريق السريع والذي يعد تكريما لإيران وشعبها، كما عبر عن امتنانه للجهود المبذولة من قبل وزير الطرق والتنمية العمرانية ورؤساء المحافظات الثلاثة التي يمر عبرها هذا الطريق السريع.كما شكر آية الله رئيسي الشعب على تعاونه وحكمته وصبره في تنفيذ هذا المشروع.

وتابع مستطردا انه من خلال التدقيق في مراحل البناء، سنتفهم الجهود المبذولة من قبل المهندسين والعمال والاستشاريين على مدار الساعة، مشيرا الى ان هذا المشروع تم تنفيذه من قبل القوى العاملة الايرانية والتكنولوجيا الايرانية مما يعد فخرا لإيران.

وفي اشارة الى ان هذا المشروع يجسد العلم والقدرة والشرف للجمهورية الإسلامية الإيرانية، اشار اية الله رئيسي الى انه سيتم إنجاز الجزء التالي من هذا المشروع المسمى "غدير" بنفس الجهود المبذولة والدقة المستخدمة في المرحلة السابقة من المشروع.

وقد صرح المسؤول الحكومي الرفيع المستوى في مازندران "سيد محمود حسيني بور نورى" بأن الجزء الثاني من طريق "طهران-شمال" والذي افتتح اليوم بحضور آية الله إبراهيم رئيسي يعتبر أحد مشاريع الطرق السريعة الضخمة في ايران مشيرا الى ان الجزء المتبقي من هذا المشروع مهم للغاية من حيث التعقيد الهندسي و سيتم تنفيذه من خلال الاستثمار الصيني الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا بين مسؤولي البلدين.

وذكر سيد محمود حسيني بور نورى بأن الجزء المتبقي من المشروع يشمل تنفيذ طريق قائم شهر السريع المؤدي إلى ساري وسيتم إنشاء طريق جالوس - رامسر السريع مشيرا الى ان مع تنفيذ مشاريع الطرق السريعة هذه ، ستحدث تطورات رئيسية في مازندران من منظور ممر الشمال والجنوب ، والذي أمر رئيس الجمهورية بتفعيله وتنشيطه.
رقم : 1067998
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