اجراءات الحظر الظالمة على ايران لم يسبق فرضها على اي دولة

وقال حجة الاسلام خسروبناه دزفولي في كلمته مساء الاربعاء في مدينة جرجان خلال مراسم احياء ذكرى الشهداء: ان الأعداء وفي مقدمهم الاستكبار العالمي فرضوا كل أنواع العقوبات من دواء وغذاء وسلاح وغيرها ضدنا.



واضاف: أن العدو فرض عقوبات حتى على جامعتي "الشهيد بهشتي" و"شريف" في إيران حتى لا يتمكن الأساتذة والطلاب الجامعيين من العمل ، لكنهم تمكنوا من الحصول على شهادات النانو والنووية والتكنولوجيا الحيوية والعلمية من خلال الاعتماد على المعرفة المحلية، مما جعل إيران واحدة من أفضل الدول في العالم.



وقال أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية في البلاد: إن الأعداء كانوا يحاولون تقسيم إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية وقد طرحوا هذه الخطط مرات عديدة.



وأضاف: هذه كانت خطة أمريكا لنهب طاقة المنطقة ، والسعودية فهمت ذلك اليوم وذهبت إلى الصين كوسيط لإقامة علاقات مع إيران.



وتابع: بعد الثورة ويأس العدو من تقسيم إيران اغتال المنافقون (زمرة خلق الارهابية) مسؤولين من السلطات المختلفة (و 17 الف مواطن) للقضاء على الثورة وتعطيل مسيرة الدولة ، لكنهم لم ينجحوا وكذلك فشلوا في انقلاب "نوجة" الذي كان هدفه اغتيال الإمام الراحل، وبعد ذلك لجا الاعداء إلى الحرب المفروضة (1980-1988) التي كانت في الواقع الحرب العالمية الثالثة.