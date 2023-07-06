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الخميس 6 تموز 2023 ساعة 18:14

نيبينزيا يعلّق على نيّة واشنطن إرسال "قنابل عنقودية" إلى قوات كييف

نيبينزيا يعلّق على نيّة واشنطن إرسال "قنابل عنقودية" إلى قوات كييف
وأجاب نيبينزيا على سؤال الصحفيين حول هذه المسألة قائلا إنها "بمثابة خطوة أخرى باتجاه تصعيد النزاع".

وذكرت "رابطة الحد من التسلح" Arms Control Association (هي منظمة غير حزبية وطنية مقرها الولايات المتحدة تأسست عام 1971 بهدف زيادة استيعاب العامة لسياسات تحديد الأسلحة ومساندتها)، اليوم الخميس، أن احتمال نقل القنابل العنقودية من قبل واشنطن إلى كييف يُهدّد بتصعيد النزاع، كما يُمكن أن يؤدي إلى زيادة أعداد الضحايا.

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، كشفت شبكة "سي بي إس" نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها، أن الولايات المتحدة قد تقرر في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ما إذا كانت ستوافق على توريد القنابل العنقودية إلى أوكرانيا.

من جهتها، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية غير الحكومية، الولايات المتحدة من نقل القنابل العنقودية إلى القوات الأوكرانية، موضحة أن نقل هذا النوع من الأسلحة "سيؤدي حتما إلى معاناة طويلة الأمد للسكان المدنيين، ويتنافى مع الإدانة الدولية لاستخدامها".

وتجدر الإشارة إلى أن تحقيقا أجرته "هيومن رايتس ووتش" في سبتمبر وأكتوبر من عام 2022، كشف أن قوات نظام كييف استخدمت قذائف عنقودية في قصف إيزيوم ومحيطها، حيث أدت هذه الهجمات إلى قتل ما لا يقل عن 8 مدنيين وإصابة 15 آخرين، وهو نفس ما أكده تقرير خبراء من الأمم المتحدة أن أوكرانيا لجأت إلى هذه الأسلحة من مارس حتى سبتمبر 2022.
رقم : 1068037
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