الصفحة الرئيسية
0
الخميس 6 تموز 2023 ساعة 20:47

امير عبداللهيان يندد بالعدوان على جنين ويؤكد على دعم جبهة المقاومة

امير عبداللهيان يندد بالعدوان على جنين ويؤكد على دعم جبهة المقاومة
وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو، التقى وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان نظيره الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له، منددا بشدة بالهجوم الجوي والبري الاخير لقوات الكيان الصهيوني الإجرامي على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية ضد الممارسات اللاإنسانية لكيان الاحتلال.

واعتبر امير عبداللهيان في هذا الاجتماع العلاقات مع حركة فتح الفلسطينية بأن لها تاريخ طويل، مؤكدا على جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم جبهة المقاومة ووحدة صفوف الفصائل الفلسطينية ضد الاعمال التعسفية والقمعية للكيان الصهيوني، معتبرا اياها ضرورة حتمية لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

بدوره اكد السفير الفلسطيني رياض المالكي على ان الكيان الصهيوني لا خطوط حمراء له في عدوانه وهجومه على أبناء فلسطين الأبرياء ويقوم بأعماله الإجرامية دون قيود وبكل ما اوتي من وحشية وجبروت.

وتابع المالكي انه ذا وقعت مثل هذه الأحداث الاجرامية في أي مكان آخر في العالم فإنها ستواجه ردود فعل دولية جدية للغاية بينما لا يوجد مثل هذا النهج تجاه فلسطين وشعبها.
رقم : 1068049
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني
اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
6 تموز 2023
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
6 تموز 2023
إيران وأفغانستان...محادثات أكاديمية بين شعبين يتحدثان لغةً واحدةً
إيران وأفغانستان...محادثات أكاديمية بين شعبين يتحدثان لغةً واحدةً
6 تموز 2023
التضخم يقضي على الاقتصاد الأوروبي.. بدأت أعراض الركود في الاتحاد الأوروبي
التضخم يقضي على الاقتصاد الأوروبي.. بدأت أعراض الركود في الاتحاد الأوروبي
6 تموز 2023
الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
5 تموز 2023
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التغول في عمقها
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التغول في عمقها
5 تموز 2023
قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين
قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين
5 تموز 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
5 تموز 2023
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
5 تموز 2023
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
5 تموز 2023
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني
5 تموز 2023
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
4 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
إيران وأفغانستان...محادثات أكاديمية بين شعبين يتحدثان لغةً واحدةً
التضخم يقضي على الاقتصاد الأوروبي.. بدأت أعراض الركود في الاتحاد الأوروبي