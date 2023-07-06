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الخميس 6 تموز 2023 ساعة 21:31

الأمم المتحدة: الصراع في السودان يسفر عن 3 ملايين نازح

الأمم المتحدة: الصراع في السودان يسفر عن 3 ملايين نازح
وقالت المنظمة في بيان رسمي: "بخلاف 2.2 مليون نازح داخلي في السودان، فر ما يقرب من 700000 آخرين، إلى البلدان المجاورة".

وسجلت ولاية الخرطوم أعلى نسبة للنازحين في السودان بنحو 67%، ثم دارفور بنسبة 33%، والولاية الشمالية بنسبة 16%، وولاية نهر النيل بنسبة 14%.

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك نقص شديد في الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية.

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد استقبلت مصر أكبر عدد من الفارين من السودان بنسبة 40%، تليها تشاد بنسبة 28%، ثم جنوب السودان 21%، كما استقبلت إثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى نسبة من اللاجئين.

وحذرت من أن التصعيد المستمر للعنف، يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في البلاد والمنطقة.

ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
رقم : 1068051
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