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الجمعة 7 تموز 2023 ساعة 07:25
الجيش السوري يقصف بالمدفعية الثقيلة مواقع 'النصرة' جنوبي إدلب
واوضح المصدر ان قصف وحدات الحيش العربي السوري تمت على محاور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
رقم :
1068103
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