الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 7 تموز 2023 ساعة 07:26

أبو عبيدة يهدد كيان الاحتلال بضربات "على أي بقعة من أرضنا"

أبو عبيدة يهدد كيان الاحتلال بضربات "على أي بقعة من أرضنا"
وجاء تهديد الناطق باسم القسام في منشور على قناته في "تلغرام"، تعليقا على تبني القسام لعملية مستوطنة "كيدوميم" في قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقال أبو عبيدة: "عندما قالت كتائب القسام إن جنين ليست وحدها، كانت تعي ما تقول جيدًا، فجاء ردنا في "عيلي" على يد القساميين، مهند شحادة، وخالد صباح، لتدفيع العدو ثمن عدوانه على جنين الشهر الماضي".

وأضاف: "وتواصلت الضربات كرد سريع على عدوانه على المخيم قبل أيام، بعملية بطل الخليل، عبد الوهاب خلايلة، في قلب تل أبيب، ثم بعملية القسامي، أحمد ياسين غيظان، في كيدوميم، التي جاءت اليوم لتؤكد من جديد جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعة من أرضنا ومقدساتنا.

هذا وكانت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت مسؤوليتها عن العملية التي وقعت في مستوطنة كدوميم قرب قلقيلية عصر الخميس، وأسفرت عن مقتل صهيوني وإصابة آخر بجراح حرجة.
رقم : 1068104
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني
اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
6 تموز 2023
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
6 تموز 2023
إيران وأفغانستان...محادثات أكاديمية بين شعبين يتحدثان لغةً واحدةً
إيران وأفغانستان...محادثات أكاديمية بين شعبين يتحدثان لغةً واحدةً
6 تموز 2023
التضخم يقضي على الاقتصاد الأوروبي.. بدأت أعراض الركود في الاتحاد الأوروبي
التضخم يقضي على الاقتصاد الأوروبي.. بدأت أعراض الركود في الاتحاد الأوروبي
6 تموز 2023
الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
5 تموز 2023
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التغول في عمقها
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التغول في عمقها
5 تموز 2023
قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين
قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين
5 تموز 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
‘‘إسرائيل‘‘ وتشويه الحقائق في الجامعات الأمريكية
5 تموز 2023
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
مقترح أميركي بضم المغرب إلى القيادة العسكرية الأمريكية
5 تموز 2023
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
لعنة الاحتجاجات الفرنسية تحوم في سماء تركيا... ماذا عن اللاجئين السوريين؟
5 تموز 2023
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني
جنين.. المستنقع القاتل للجيش الصهيوني
5 تموز 2023
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
رئيسي: مزايا انضمام إيران لمنظمة شانغهاي ستكون تاريخية
4 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
إيران وأفغانستان...محادثات أكاديمية بين شعبين يتحدثان لغةً واحدةً
التضخم يقضي على الاقتصاد الأوروبي.. بدأت أعراض الركود في الاتحاد الأوروبي