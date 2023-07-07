إيران والسعودية تتباحثان سبل الاستثمار في صناعة النفط والغاز

وأوضحت وزارة النفط الإيرانية في بيان أن جواد أوجي والأمير عبد العزيز بن سلمان عقدا اجتماعا ومفاوضات مكثفة على هامش اليوم الأول من الندوة الدولية الثامنة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا.



وناقش الجانبان وتبادلا الآراء حول الأوضاع الحالية لأسواق النفط الخام العالمية، فضلا عن مستقبل سوق النفط والقرارات الحالية والضرورية لمستقبل وتوقعات أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى القضايا الثنائية بين إيران والسعودية، من بينها الاستثمار في صناعة النفط والغاز وإمكانية الاستثمار المشترك في هذا المجال.



وتطرق الجانبان في الاجتماع إلى قضايا مختلفة، مثل تجارة المواد الهيدروكربونية وكيفية تطوير الحقول المشتركة. وتبادل وزير النفط الإيراني ووزير الطاقة السعودي في هذا الاجتماع الآراء حول القرارات المتعلقة بمنظمتي "أوبك" و"أوبك+"، إلى جانب القضايا المتعلقة بمستقبل الاستثمارات في قطاع الطاقة.