تنديد لبناني بالتصعيد الصهيوني في بلدة الغجر

وقالت وسائل الإعلام التابعة لحزب الله إن "العدو الاسرائيلي يمعن في خرق القرار الدولي رقم 1701 من خلال زرع كاميرات تجسّس على أبراج حديدية موجّهة نحو الأراضي المحررة وتصل مدى فعاليتها إلى 5 كيلومترات، فضلاً عن انتهاء العدو من تثبيت سياج معدني ذي مواصفات عالية، في محيط كامل الجزء اللبناني وإعلان تكريس احتلاله وضمّه رسمياً إلى الأراضي المحتلة تحت مرأى الأمم المتحدة".



وقال الحزب إن هذه الاجراءات تمثلت بإنشاء سياج شائك، وبناء ‏جدار إسمنتي حول كامل البلدة، ما أدى إلى فصلها عن محيطها الطبيعي داخل الأراضي اللبنانية.



واضاف البيان أن هذه الاجراءات الخطيرة تعد احتلالا كاملا للقسم اللبناني من القرية، داعيا الحكومة اللبنانية إلى التحرك العاجل إزاء هذا التطور الكبير.



ودعا الحزب الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها والشعب اللبناني بكافة قواه السياسية والأهلية الى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال ‏والغاء الاجراءات العدوانية التي اقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من الاراضي اللبنانية.



كيان الاحتلال الاسرائيلي بات في الفترة الاخيرة يحاول تغيير معالم المنطقة في الجنوب اللبناني ونشر اسلاك شائكة داخل الاراضي اللبنانية وضمها الى الاراضي التي يحتلها.



ويرى الخبراء ان هذه الاعمال قد تجر المنطقة الى مواجهة سيكون كيان الاحتلال بالتاكيد هو الجانب الخاسر فيها ولن يتحمل تكلفتها البشرية والعسكرية.



وفي السياق أدان المؤتمر القومي العربي مساء أمس الخميس، احتلال العدو الإسرائيلي لبلدة العجر مستغلا الوضع الداخلي اللبناني وما فيه من تأزم سياسي وتشرذم و تنازع، حيث اقدم على ضم بلدة الغجر اللبنانية الواقعة في جنوب لبنان عند خط الحدود اللبنانية مع سوريا بمحاذاة فلسطين المحتلة.



واوضح المؤتمر ان هذا التجاوز جاء في عمل يشكل عدوانا موصوفا على ارض عربية و انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه كما وانتهاكا للقانون الدولي العام وللقرارات الصادرة عن مجلس الامن و بخاصة القرار ٤٢٥ و القرار ١٧٠١ و القرارات الأخرى ذات الصلة و التي تلزم إسرائيل بالانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية الى الحدود الدولية.



وذكر في بيان بان الغجر بلدة سورية احتلها العدو الصهيوني في العام ١٩٦٧ ، ثم تمددت داخل الأراضي اللبنانية عندما احتل العدو المنطقة في العام ١٩٧٨ ، و باتت الغجر بذلك من حيث الواقع القانوني قسمين قسم سوري و قسم لبناني بمعدل الثلث للأول و الثلثين للثاني ، و قد طالب لبنان في العام ٢٠٠٠ بخروج المحتل من القسم اللبناني لان في ذلك استكمالا للتحرير كما انه عرض استضافة القسم السوري في لبنان لتجنب تقسيم البلدة بين محتل و محرر و تعقيد حياة الأهالي فيها .



و مع رفض العدو للعرض اللبناني تمسك لبنان بتحرير ارضه في الغجر مقترحا نظاما خاصا للحركة بين القسمين خدمة للأهلي فوافقت الامم المتحدة و اذعنت إسرائيل و تم التنفيذ ميدانيا و حرر القسم اللبناني من الغجر.



بدورها أكدت هيئة علماء بيروت أن ما أقدم عليه العدو الصهيوني في بلدة الغجر الحدودية يعد عدوانًا فاضحًا على السيادة الوطنية، ويستدعي تحرك الدولة اللبنانية لمواجهة هذا الانتهاك الصارخ حتى للقرارات الدولية التي لم يلتزم بها العدو يوما.



وفي بيان لها امس الخميس، تساءلت الهيئة: "أين ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي يدعي زورا حفظ حقوق الشعوب في أراضيها وتقرير مصيرها، أم أن الأمر يتوقف عندما يتعلق بالمحتل الغاصب!؟"، وأضافت: "أين السياديون الذين يتشدقون بها ليلاً ونهارًا فما بالهم يبتلعون ألسنتهم.



وذكرت الهيئة أن هذه الحادثة الاحتلالية تعيدنا الى الزمن الماضي عندما كانت حصرية السلاح بيد الدولة، والعدو يصول ويجول باعتداءاته اليومية على القرى الحدودية"، وشددت على أن "لنا كل الثقة والطمأنينة بالمقاومة وحكمة قيادتها في هذا الشأن الوطني، ولتبقى صغائر الأمور لصغارها ..وللكبار شأن آخر.



وأقدمت قوات الاحتلال الصهيوني في الآونة الاخيرة على اتخاذ اجراءات خطيرة في القسم الشمالي ‏من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءا من ‏الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله، وتمثلت هذه الاجراءات بإنشاء سياج شائك وبناء ‏جدار إسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.