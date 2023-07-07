اللواء سلامي: 16 مستشفى قيد الانشاء من قبل مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار

وقال اللواء حسين سلامي على هامش مراسم افتتاح مستشفى "غدير" الضخم: يعمل مقر خاتم الأنبياء (ص) حاليا على بناء 16 مستشفى أخرى في البلاد.



وأضاف: مستشفى :غدير" من المشاريع الوطنية التي تم بناؤها وفق معايير ومعايير المستشفيات المتطورة في العالم.



وتابع سلامي قائلا: لحسن الحظ ، هناك 16 مستشفى قيد الانشاء من قبل مقر خاتم الأنبياء (ص) التابع للحرس الثوري سيتم الانتهاء منها ان شاء الله تدريجياً وتقديمها إلى الشعب الإيراني العزيز.



وتبلغ مساحة بناء مستشفى غدير ضمن مجمع شهداء تجريش الطبي شمال طهران 62 ألف متر مربع في 5 بنايات و 13 طابقًا بسعة 821 سريرًا ومنشآت فائقة التطور بما يتماشى مع المعايير الدولية ، بما في ذلك غرف العمليات الذكية بسعة 24 سريرًا ووحدة العناية المركزة الخاصة ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ووحدة العناية المركزة وغرفة الولادة LDR وقسم الطوارئ المزود بمهبط للمروحيات وقسم تصوير الأوعية الدموية للدماغ والتصوير الشعاعي وغسيل الكلى والعلاج الطبيعي والعيادات المتخصصة والمختبرات وأجنحة المرضى الراقدين للنساء والرجال والأطفال.



يذكر ان مشروع بناء مستشفى غدير الضخم يأتي في اطار خطة تطوير مستشفى شهداء تجريش في عام 2011 على أرض مساحتها 6000 متر مربع ، وفي عام 2015 ، مع تنفيذ نحو 5 ٪ من عملية البناء، تم تسليم المشروع الى مقر خاتم الأنبياء (ص) للاعمار لغرض انجازه.



ومع بداية الحكومة الشعبية الحالية وتأكيد آية الله رئيسي على استكمال المشاريع المتلكئة ، تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بمتابعة عاجلة وبدعم من المسؤولين على مدار الساعة. وبلغت تكلفة المشروع 1400 مليار تومان.