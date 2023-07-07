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الجمعة 7 تموز 2023 ساعة 15:36

حسن شريفة: أن عيد الغدير هو عيد الولاية، عيد الترفع عن الأنانية

حسن شريفة: أن عيد الغدير هو عيد الولاية، عيد الترفع عن الأنانية
وخلال خطبة الجمعة في مسجد الصفا مشيرا إلى أن بعض الساسة منفتحون على كل العالم الا على بلدهم وأبناء بلدهم وما زالت السواتر تقف حاجزا امام اي لقاء او تفاهم بإصرار على القطيعة وسياسة ادارة الظهر لمشاكل الناس ووضعهم المعيشي المزري ويتعاملون مع الفراغ الرئاسي ومع تعطيل المؤسسات ببرودة ليس لها مثيل في أي بلد في العالم.

وقال: سياسية التراشق الإعلامي غير مبررة لا بل ويزيدون على ذلك بقصفهم السياسي العشوائي على المؤسسات التي تعمل لضرورة تسيير أمور الناس وتأمين مصالحهم وحفظ امنهم ومنها قيادة الجيش ومعها المؤسسات الأمنية الأخرى وأيضا التصويب السلبي على اجتماعات الحكومة أو مجلس النواب وكأن المطلوب إحراق ما تبقى من البلد، والأنكى من ذلك هناك من يتفنن ببناء حواجز جديدة بين المناطق عند أي مشكلة تطرأ كالذي جرى في القرنة السوداء وما رافق ذلك من تصريحات عالية النبرة في وقت أحوج ما نكون إليه كلام يبرد الجراح ويوقف الألم ويمنع الفتن بين أهل الوطن الواحد بل المنطقة الواحدة". وشدّد على أهمية التنبه لكل مخططات الفرقة وإنقاذ الوحدة الوطنية من كل ما يهدد نسيجنا الداخلي اللبناني.

ولفت إلى أن "بعض السياسيين لم يدركوا حجم الاستحقاقات المترتبة وكأنهم غرباء عما يجري حولهم فيما مفاتيح الحل بأيديهم وكأن هناك من يصر على ان مفاتيح الحلول لا تفتح مغاليقها الا من الخارج.

وسأل: هل حقاً أن المجتمع الدولي يريد حل أزمة النازحين السوريين في لبنان أم أنها ورقة ابتزاز لسوريا ولبنان يلوح بها بين الفينة والأخرى؟

وختم مشيدًا بـالتصدي الفلسطيني الباسل للعدوان الاسرائيلي في ملحمة جنين وغيرها من مواقع المواجهة، داعيا الى المزيد من الوحدة التي تحصّن المقاومة، مطالبا العالمين العربي والإسلامي وأحرار العالم باحتضان الشعب الفلسطيني ودعم قضية شعبه.
رقم : 1068165
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