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الجمعة 7 تموز 2023 ساعة 15:39

إصابات بقمع الإحتلال لمسيرات مناهضة للإستيطان في الضفة المحتلة

إصابات بقمع الإحتلال لمسيرات مناهضة للإستيطان في الضفة المحتلة
وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" في نابس، أصيب العشرات بقمع الاحتلال مسيرة في برقة (شمال غرب) نابلس، ضد عودة المستوطنين لموقع مستوطنة “حومش” المخلاة منذ 2005.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين بالرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع؛ الأمر الذي أدى لإصابات بالاختناق، واحتراق بعض الأشجار والمشروعات بفعل قنابل الغاز.

وانطلقت المسيرة من بلدة برقة، بمشاركة متضامنين أجانب، للمطالبة بتفكيك وإزالة الأبنية الاستيطانية المقامة على أراضي جبل القبيبات المقامة عليه مستوطنة “حومش”.

وتشهد بلدات نابلس، ومدن أخرى في الضفة الغربية مسيرات مناهضة للاستيطان كل يوم جمعة، سرعان ما تتحول إلى مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي قلقيلية، أصيب خمسة فلسطينيين، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية: إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، التي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لإصابة خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.
رقم : 1068167
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