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الجمعة 7 تموز 2023 ساعة 15:40

'العمل الاسلامي' تندد بإقدام الإحتلال على ضم الجزء الشمالي من قرية الغجر

ولفتت إلى أن هذا القسم من البلدة، هو القسم اللبناني المعترف به من قبل الأمم المتحدة على اعتبار أنه جزء لا يتجزأ من الأرض اللبنانية الذي لا خلاف عليه"، ودعت الدولة إلى" تحمل مسؤوليتها كاملة في الدفاع عن أرضها أمام هذا العدوان.

وسألت في بين اليوم الجمعة أدعياء السيادة والحرية والاستقلال أين هم من هذا العدوان ولماذا ابتلعوا ألسنتهم ؟"، شاجبة أيضاً العدوان والقصف المدفعي الذي طال منطقة تلال كفرشوبا ومحيط بلدة حلتا.

وباركت الجبهة للشعب الفلسطيني ولكافة محور المقاومة عملية كدوميم البطولية شرقي قلقيلية التي نفذها الشهيد السعيد المجاهد أحمد ياسين هلال غيطان والتي أدت إلى مقتل جندي صهيوني غاصب وإصابة حارس أمن بجروح خطيرة.

واعتبرت في بيان اليوم الجمعة أن هذه العملية النوعية وعملية تل أبيب الجريئة دليل قاطع على ارتدادات معركة بأس جنين، وأن جنين كما أخبرت بذلك فصائل غرفة عمليات المقاومة المشتركة ليس لوحده في المعركة ولن يكون، بل هو امتداد لمعركة وحدة الساحات وقبلها معركة سيف القدس وبعدها معركة ثأر الأحرار، لذلك نقول للعدو الصهيوني الغاشم أن المقاومة الفلسطينية لن تهدأ ويرتاح لها بال، وسيبقى إصبعها على الزناد حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني من رجس المحتلين الغاصبين.
رقم : 1068168
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