ايران تهدي 5 أطنان من الزهور لتزيين المراقد المقدسة في العراق

وافاد مراسل وكالة فارس، بمناسبة العتفال بعيد الإمامة والولاية وعيد غدير خم ، قامت دائرة المضحين في الحرس الثوري وبمشاركة وتعاون المحسنين بسوق زهور الإمام الرضا (ع) ، بارسال 5 أطنان من الزهور. بقيمة 1.5 مليار تومان الى العراق لتزيين مرقد أمير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في النجف الاشرف ومرقدي الإمام ابي عبدالله الحسين الشهيد واخيه أبو الفضل العباس عليهما السلام في كربلاء المقدسة.



ويتم في يوم عيد الغدير ، توزيع آلاف الباقات من الزهور على زوار مرقد امير المؤمنين وولديه الحسين والعباس عليهم السلام.



وبالإضافة إلى إقامة العديد من الاحتفالات في العتبات المقدسة ، هذا العام في العراق، تجري مئات الاحتفالات والبرامج العامة الخاصة مثل ضيافة الاطعام العلوي.