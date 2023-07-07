بحث سبل تطوير العلاقات بين ايران وموزامبيق

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى جنوب إفريقيا والسفير المعتمد لدى موزامبيق مهدي آقاجعفري، الذي يزور ماباتو، وزيرة خارجية موزامبيق ، فيرونيكا ماكامو ، يوم أمس الخميس.



وقال السفير الايراني: أنه بالإضافة إلى بحث سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين ، تم بحث القضايا القنصلية والسعي لحل مشاكل السجناء الإيرانيين في موزامبيق.



كما ناقش مهدي آٌقا جعفري خلال لقائه وزيرة العدل في موزامبيق هيلينا مايوس كيدا ، بعض الاتفاقيات في مجال التعاون القضائي والمساعدة في حل مشاكل السجناء الإيرانيين في هذا البلد.



يذكر انه في عام 2022 ، كانت موزامبيق الوجهة الثانية لصادرات إيران غير النفطية إلى القارة الأفريقية بعد جنوب إفريقيا ، بأكثر من 190 مليون دولار.



وسفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى جنوب إفريقيا هو أيضًا سفير معتمد وغير مقيم في موزامبيق وأنغولا وليسوتو وسواتيني.