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الجمعة 7 تموز 2023 ساعة 17:46

'جنين معقل الأسود' مسيرة في الأردن دعما للمقاومة الفلسطينية في جنين

جاء ذلك تعبيرا عن “التضامن مع المقاومة الفلسطينية، وانتصارا لجنين ومخيمها” شمالي الضفة الغربية.

وردد المشاركون في المسيرة الحاشدة، التي جاءت تحت عنوان: “جنين معقل الأسود”، هتافات تعبرّ عن الفرحة الأردنية والعربية والإسلامية بانتصار المقاومة على العدوان الإسرائيلي، وصمود الشعب الفلسطيني في تصديه للاحتلال.

كما عبّروا عن اعتزازهم ووفائهم لدماء الشهداء الأبرار الذين قضوا في العدوان على جنين وكل المدن الفلسطينية، مؤكدين أنّ دماءهم ستكون لعنة على الاحتلال، ومن وقع معهم اتفاقيات السلام والتطبيع.

وفي كلمة له، قال القيادي في الحركة الإسلامية محمد قطيشات إن “القضية الفلسطينية تعيش لحظات حاسمة وخطيرة، يفرضها العدو الصهيوني من خلال التهويد والاستيطان، واقتلاع الأراضي، وتهجير الشعب الفلسطيني”.

ولفت إلى أن “الشعب الفلسطيني ومقدساته ومقاومته، تقف جميعها اليوم في مواجهة مفتوحة مع العدو الصهيوني، من خلال الكتائب الفلسطينية المقاومة”.

وطالب “الأمة العربية والإسلامية إلى أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في معركته المصيرية، التي يريد من خلال العدو الصهيوني أن يمسح مخيم جنين عن الأرض، لولا وقوف المقاومة في مواجهته”.

وتساءل: “أمام هذه المجازر التي ارتكبها الاحتلال في جنين ومخيمها، أين العالم الحر من هذه المجازر؟، ولماذا يقف العالم متفرجا إزاء ما يجري وجرى في فلسطين؟”.

وعلى هامش الفعالية، قال القيادي بجماعة الإخوان، زكي بني ارشيد،إن المسيرة "رسالة تتجاوب مع صدى انتصار جنين بالأمس، واليوم نابلس، وغدا القدس، يتردد صداها بعمان لتقول لا نقبل أن يُستفرد بجنين والمقاومة".

فيما اعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة أن "الشعب الأردني يؤكد أنه مع خيار المقاومة (..) آن الأوان لدعم المقاومة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد شابين وإصابة 3 آخرين جراء عدوان الاحتلال" على البلدة القديمة بمدينة نابلس، ووقوع اشتباكات بين الجيش ومقاومين.

والإثنين الماضي، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة في جنين استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 120 آخرين.

وشهد مخيم جنين عدوانا إسرائيليا الاثنين الماضي، أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة العشرات، وتدمير كبير في البنية التحتية، وحرق وهدم عشرات المنازل، في حين اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي إسرائيلي.
رقم : 1068178
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