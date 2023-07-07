دعوات للقيادي التونسي 'الصحبي عتيق' لإنهاء إضرابه خوفا على حياته

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عضو جبهة الخلاص عبد اللطيف المكي، الجمعة، بالعاصمة تونس.



وقال المكي في كلمته: "نعلم مدى الألم الذي يشعر به المناضل عندما يُفترى عليه، ونحن مقتنعون ببراءتك فشروط المحاكمة العادلة والمستقلة غير متوفرة".



وأضاف: "عتيق معتقل منذ قرابة شهرين قضى منهما 58 يوما في إضراب عن الطعام ما خلف أضرار بدنية له؛ ونقل على إثرها عدة مرات إلى قسم الإنعاش لتصبح حياته مهدّدة".



وتابع مخاطبا "عتيق": "أسباب الإضراب ما زالت قائمة، ونحن نتوجه إليك بإيقاف الإضراب بعد أن حقق هدفا رئيسيا ومهما، وهو كشف المظلمة وطبيعة الاستهداف السياسي في هذه القضية".



هذا ونددت حركة النهضة التونسية بتواصل اعتقال القيادي البارز الصحبي عتيق"رغم ثبوت براءته من التهم الملفقة"، فيما طالب عدد من السياسيين عتيق بتعليق إضرابه عن الطعام خوفا على حياته.