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الجمعة 7 تموز 2023 ساعة 20:17

السودان تحت إشتباكات عنيفة بين الجيش و'الدعم السريع' اليوم

السودان تحت إشتباكات عنيفة بين الجيش و
وأفاد شهود عيان، بأن الاشتباكات اندلعت جنوب العاصمة الخرطوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وحسب الشهود، فإن الطيران الحربي حلق بكثافة مع سماع دوي مدافع، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة.

كما أفاد شهود آخرون، أن مدينة بحري شمال العاصمة شهدت اشتباكات عنيفة، مع تحليق للطيران الحربي وسماع أصوات مدفعية.

وفي مدينة أم درمان غرب العاصمة، ذكر شهود عيان أن المنطقة شهدت قتالا بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، ومطاردات في الشوارع.

وفي مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان (جنوب) أفاد شهود بأن قوات "الدعم السريع" ما زالت تحاصر المدينة من 3 محاور.

وطبقا للشهود، فإن "قوات الدعم السريع اقتحمت مدينة بارا بالولاية ونهبت البنوك والصيدليات والمنازل"، وفق تعبيرهم.

وسبق أن شهدت مدينة الأبيض منذ اندلاع الحرب اشتباكات متقطعة بين القوتين أدت إلى انقطاع الكهرباء والمياه وتردي الخدمات الصحية في مستشفيات المدينة.
رقم : 1068194
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