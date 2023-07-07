بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية

وذكرت الشركة التابعة لـ"أكواباور" السعودية، في بيان على منصة "تداول" السعودية، أمس الخميس، أن جميع الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ المشروع تم توقيعها، حيث وافق كل الشركاء على إدارة وتحمل مخاطر محددة والمتعلقة بتنفيذ الهندسة والشراء والبناء للمشروع وبناءً على ذلك فإن المشروع الآن قيد التنفيذ.



يأتي هذا في ظل استعدادات سعودية لبناء أكبر مصنع على مستوى العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في منطقة "نيوم" شمال غربي البلاد.



ومن المتوقع أن يبدأ المصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال عام 2026، على أن ينتج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا، بما يعادل 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميا.



وأوضحت "نيوم للهيدروجين الأخضر" أن الإشعار بالترسية جاء بعد الإعلان الصادر عن اتفاقية الترسية المحدودة في مطلع أبريل من العام الماضي 2022، والتي ساهمت فيه "أكوا باور" بمليار و125 مليون ريال سعودي (300 مليون دولار).



وكانت "أكوار باور" قالت إن مساهمتها في اتفاقية الترسية المحدودة تعد مساهمة من رأس مال المشروع.



وشركة نيوم للهيدروجين الأخضر هي شراكة متكافئة لتنفيذ مشروع مشترك بين "أكوا باور" و"إير برودكتس" و"نيوم" لإنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم لإنتاج الأمونيا الخضراء على نطاق واسع بحلول عام 2026.



وبحسب موقع الشركة، تبلغ قيمة المشروع الإجمالية 8.4 مليارات دولار، كما أبرمت اتفاقية حصرية لمدة 30 عاماً مع شركة "إير برودكتس" لشراء كامل الأمونيا الخضراء التي سينتجها المصنع الجديد.



وتكثف السعودية تحركاتها لاستغلال الموارد الهيدروكربونية منخفضة التكلفة، كما تستغل موقعها نحو زيادة مصادر الطاقة المتجددة، سعيا لتخفيف الاعتماد على النفط.