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الجمعة 7 تموز 2023 ساعة 21:31

امريكا تعلن موافقتها رسميا على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية

امريكا تعلن موافقتها رسميا على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية
وتعترف الولايات المتحدة بأن استخدام مثل هذه القذائف يحمل مخاطر على السكان المدنيين، لذلك أرجأت واشنطن قرار نقلها.

في الوقت نفسه، يزعم البيت الأبيض أن أوكرانيا ستستخدم الذخائر العنقودية على أراضيها، بشكل يقلل من المخاطر التي يتعرض لها سكانها.

وكما أكد الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اليوم السابق، فإن نقل واشنطن لمثل هذه الأسلحة إلى كييف سيكون خطوة أخرى نحو تصعيد الصراع.

والقنابل العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا لم تنضم إليها.

وأرسلت موسكو مذكرة إلى دول الناتو الربيع الماضي، بسبب نقل أسلحة إلى أوكرانيا.

وأشارت روسيا مرارا إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة إلى كييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
رقم : 1068197
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