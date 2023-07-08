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السبت 8 تموز 2023 ساعة 06:57

تنفيذ حكم الاعدام بحق اثنين من الضالعين في الهجوم الإرهابي على مرقد 'شاهجراغ'

تنفيذ حكم الاعدام بحق اثنين من الضالعين في الهجوم الإرهابي على مرقد
وكان رئيس نيابة محافظة فارس قد اعلن اخيرا عن تاكيد المحكمة العليا في البلاد حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من الضالعين في الهجوم الارهابي على مرقد "شاهجراغ" (احمد بن موسى عليهما السلام) في مدينة شيراز جنوب ايران ، وقال: إن هذا الحكم سينفذ قريباً.

واشار حجة الإسلام سيد كاظم موسوي الى أنه منذ بداية محاكمة مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي، طالب أهالي شيراز والمناطق الأخرى في البلاد بانزال اشد العقوبات بحق هؤلاء الإرهابيين وقال: جرت المحاكمة مع الالتزام الصارم بالمعايير القانونية وبحضور المحامين القانونيين للمتهمين، وصدر الحكم الابتدائي بعقوبة الإعدام بحق هؤلاء المتهمين في الأيام الأخيرة من العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 اذار/مارس).

واوضح أنه تم النظر من قبل المحكمة العليا في البلاد في الحكم الصادر من قبل محكمة الثورة الإسلامية بشيراز بعد اعتراض محامي المتهمين ، وأضاف: بعد إعادة النظر في هذه القضية في أعلى سلطة قضائية في البلاد وهي المحكمة العليا، تم تاكيد الحكم الابتدائي بإعدام إرهابيين اثنين كان لهما دور مباشر في التخطيط للهجوم ودعم منفذ الهجوم الإرهابي الرئيسي.

واضاف رئيس نيابة محافظة فارس: منذ بداية وقوع هذا الحادث المرير، وضعت نيابة محافظة فارس مسالة البت السريع والدقيق والقانوني لهذه القضية، في جدول اعمالها، وسيتم تنفيذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الحكم قريبًا.

ورفضت المحكمة العليا استئناف محامي الدفاع عن "محمد رامز رشيدي" و "سيد نعيم هاشمي قتالي" ، وهما من العناصر الرئيسية الضالعة في الحادث الإرهابي واعتبرت ان ما قاما به مثال بارز للحرابة والافساد في الارض.

يذكر أن الهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش على مرقد "شاهجراغ" (ع) الواقع في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران مساء يوم 26 تشرين الاول /اكتوبر عام 2022 ، أسفر عن استشهاد 13 شخصا وجرح 30 شخصا آخر من خدام وزوار المرقد واصيب منفذ الهجوم باصابة خطيرة في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة ومن ثم لقي حتفه في المستشفى.
رقم : 1068273
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