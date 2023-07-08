هجوم ارهابي في مدينة زاهدان واستشهاد احد رجال الشرطة

وقال المدعي العام بمدينة زاهدان: ان عددا من المسلحين هاجموا صباح اليوم احد مراكز الشرطة بمدنية زاهدان ، ومازال هذا الاشتباك مستمرا.



واضاف شمس آبادي: ان احد رجال الشرطة استشهد خلال هذه الاشتباك المسلح.



هذا وأ فاد مصدر أمني مطلع إن الوضع الأمني ​​في زاهدان تحت السيطرة وان المسلحين الارهابين الذين هاجموا مركزا للشرطة تم محاصرتهم من قبل قوات الامن الايرانية.



وقال المصدر المطلع : إن المسلحين الذين هاجموا هذا المركز محاصرون من قبل قوات الأمن.



وكان عدد من المسلحين الارهابيين قد هاجموا صباح اليوم السبت مركز الشرطة رقم 16 في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.



وكان هؤلاء الارهابيون مزودين بأحزمة ناسفة حيث بادر اثنان منهم لتفجير نفسيهما.