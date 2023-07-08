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السبت 8 تموز 2023 ساعة 11:41

قوات الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية

قوات الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية
وأفادت مصادر محلية، أن قوات خاصة "إسرائيلية" اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية في ساعات الفجر الأولى من اليوم.

أوضحت المصادر، أنه رافق قوات الاحتلال المُقتحمة لبلدة عزون تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع "الإسرائيلية".

في السياق ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال في طريقه لتنفيذ جولات قتالية في الضفة الغربية المحتلة على غرار ما يحصل في غزة.

وقال موقع والا العبري: "ليس فقط في غزة.. العملية في جنين تشير إلى أن "إسرائيل" في طريقها إلى جولات قتالية منتظمة في الضفة الغربية أيضًا".

وكان جيش الاحتلال قد شن عملية عسكرية هي الأوسع منذ عام 2002، فجر الإثنين الماضي، واستمر ليومين كاملين حاول خلالها جيش الاحتلال الدخول لوسط المخيم لكنه فشل في وجه صمود وضراوة قتال المقاومين وعلى رأسهم سرايا القدس- كتيبة جنين.

وأسفر العدوان "الإسرائيلي" على جنين ومخيمها عن ارتقاء 12 مواطناً وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة، إضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية في المخيم، لكن "كتيبة جنين" ألحقت خسائر فادحة في صفوف جنود وآليات الاحتلال حيث اعترف الاحتلال بمقتل جندي من القوات الخاصة الصهيونية.
مصدر : وكالات
رقم : 1068323
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