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السبت 8 تموز 2023 ساعة 13:18

وزير الخارجية الجزائري في طهران يلتقي نظیره الايراني

وزير الخارجية الجزائري في طهران يلتقي نظیره الايراني
واجتمع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف واميرعبداللهيان في طهران صباح اليوم السبت.

وتجدر الإشارة إلى أن الجانبين بحثا خلال اللقاء حول القضايا الثنائية وتطوير التعاون المتبادل الى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة عطاف الى طهران تلبية لدعوة نظيره الايراني حسين أمير عبداللهيان في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان في 30 مارس الماضي ، والذي بارك فيه الوزير امير عبداللهيان لنظيره الجزائري توليه حقيبة وزارة الخارجية الجزائرية موجها له دعوة لزيارة ايران.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد رحبت ايضا بعودة العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية واعلنت بان هذا الحدث يعزز القدرة على الدفاع عن القضية الفلسطينية.

كما جرى اتصال هاتفي في الاول من يوليو/تموز بين رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله السيد ابراهيم رئيسي، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي أكد رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات.

وفي المقابل أكد آية الله رئيسي ايضا عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية والصديقة وذات التوجهات المشتركة، وأعرب عن أمله بتطوير العلاقات بين البلدين ، خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي ، يوما بعد يوم ، في ضوء القدرات المتبادلة الكبيرة.
مصدر : وكالات
رقم : 1068334
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