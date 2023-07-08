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السبت 8 تموز 2023 ساعة 13:39

العميد قرباني: جاهزية طيران الجيش تزيد بنسبة 5٪ عن المعدل ​​العالمي

العميد قرباني: جاهزية طيران الجيش تزيد بنسبة 5٪ عن المعدل ​​العالمي
وقال العميد الطيار يوسف قرباني في مؤتمر صحفي اليوم السبت بمناسبة الذكرى السنوية لبيعة كوادر طيران الجيش مع الامام الخميني (رض): يعتبر مبايعة طيران الجيش للإمام الخميني (رض) نقطة تحول في تاريخ القوات المسلحة، قيمة هذه البيعة هي أن الجماعات المناهضة للثورة كانت موجودة في البلاد وأرادت تدمير الثورة الإسلامية الوليدة، لكن هذا الولاء احبط مؤامرات الأعداء.

واضاف: المستشارون العسكريون الأميركيون الذين كانوا متواجدين في الجيش وفي النقاط الحساسة والمهمة غادروا البلاد وظن العدو أنه بدونهم لن يتمكن الجيش من استخدام طيران الجيش.

وتابع العميد قرباني: إن ثقة الإمام الخميني بطيران الجيش وتشكيلات الجيش الايراني، جعل 43 طيارًا في سلاح طيران الجيش يستشهدون في فترة الدفاع المقدس (حرب صدام ضد ايران 1980-1988).

واضاف: في يوم 8 تموز ، تم استعراض أكثر من 50 طائرة مروحية تابعة لطيران الجيش مع الكادر على الارض، وأمر الإمام الخميني (رض) بإعادة هذا الاستعراض، حيث أكد أن الطيارين وكوادر طيران الجيش هم أبنائي.

واضاف قرباني: طيران الجيش رد على العدو بشكل جيد في الأيام الثلاثة الأولى من الحرب المفروضة وغير مصير الحرب، تم ذلك عندما لم تكن البلاد مستعدة للحرب.

واردف قائلا: صدام لم يول اهتماما لدور طيران الجيش في مغامرته الحربية، ومع ذلك في الأيام الثلاثة الأولى من بدء الحرب، اوقع طيران الجيش كارثة للجيش البعثي العراقي، واضطر صدام لاستخدام حرسه الرئاسي في سربل ذهاب (غرب ايران).

وأشار الى تقديم طيران الجيش أكثر من 370 شهيدًا من اجل الثورة الإسلامية ، وقال: لقد أحسن طيران الجيش في عمليات مرصاد (في احباط هجوم زمرة المنافقين الارهابية) حيث قال الإمام الخميني "أشد على ايديكم وسواعدكم".

واضاف قرباني : ان أسطول مروحيات طيران الجيش هو أكبر أسطول للمروحيات في غرب آسيا، واليوم لدينا الوضع الأكثر ملاءمة في حين نواجه أشد اجراءات الحظر.

ولفت الى جاهزية أكثر من 80٪ لطيران الجيش وقال: جاهزية وحدات المروحيات في العالم تبلغ 75٪ في المتوسط ​​، في حين أن الجاهزية العملياتية لطيران الجيش تزيد 5٪ عن المعدل ​​العالمي.

وتابع قائلا: لدينا اليوم قوة برية سريعة يمكنها التحرك من غرب البلاد إلى شرقها في أقصر وقت ممكن، طيران الجيش قادر أيضًا على التحرك في جميع أنحاء البلاد في أقل من ساعتين.

وقال قائد طيران الجيش: اليوم صنعنا أكثر من 800 قطعة حساسة وهامة، وفي مجال الصواريخ، قمنا بتشغيل أنواع مختلفة من الصواريخ الدقيقة و Fire and Forget ، بالإضافة إلى أنظمة الرؤية الليلية الأصلية.
مصدر : وكالات
رقم : 1068339
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