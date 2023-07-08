الصفحة الرئيسية
0
السبت 8 تموز 2023 ساعة 13:41

فرنسا..منع مسيرة ضد عنف الشرطة في باريس

فرنسا..منع مسيرة ضد عنف الشرطة في باريس
وكشف مقتل المراهق نائل جزائري الأصل البالغ 17 عاما وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ عام 2005 في البلاد مشاكل متراكمة في المجتمع الفرنسي، بدءا من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة، وصولا إلى التوتر المستمر بين الشباب وقوات الأمن.

ومنع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها اليوم السبت في منطقة باريس تكريما لذكرى الشاب أداما تراوري، الذي توفي خلال عملية توقيف في 2016، مشيرا إلى الاحتجاجات التي تلت موت نائل.

واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل إلى الاحتجاجات التي أعقبت وفاة نائل" في 27 يونيو في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.

وقالت المحكمة في بيان "رغم أن العنف انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه قبل وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام".

وأكدت الناشطة أسا تراوري، الشقيقة الكبرى لأداما تراوري الذي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نشرت على تويتر "لن تكون هناك مسيرة غدا السبت في بومون سور واز" كما كان مقررا.
مصدر : وكالات
رقم : 1068340
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
8 تموز 2023
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
8 تموز 2023
ما هي أهمية مخيم جنين بالنسبة لمحور المقاومة؟
ما هي أهمية مخيم جنين بالنسبة لمحور المقاومة؟
8 تموز 2023
إيران في "شنغهاي".. هل أقتربت نهاية التفرد الأمريكي؟
إيران في "شنغهاي".. هل أقتربت نهاية التفرد الأمريكي؟
8 تموز 2023
السيد الحوثي: مبدأ
السيد الحوثي: مبدأ 'الولاية' يحفظ الأمة من 'الاختراق'
7 تموز 2023
اللواء سلامي: 16 مستشفى قيد الانشاء من قبل مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار
اللواء سلامي: 16 مستشفى قيد الانشاء من قبل مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار
7 تموز 2023
عيد الغدير الاغر وعيد الولاية
7 تموز 2023
الرئيس الايراني يفتتح مستشفى "غدير" الضخم
7 تموز 2023
إيرواني: مستعدون لاستئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي
إيرواني: مستعدون لاستئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي
7 تموز 2023
اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني
اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني
6 تموز 2023
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
6 تموز 2023
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
6 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
ما هي أهمية مخيم جنين بالنسبة لمحور المقاومة؟