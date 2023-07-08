وزير لبناني: دعمنا لفلسطين سيبقى مفتوحا لأبعد الحدود

اسلام تايمز (لبنان) - اكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانیة علي حميه ان "طرحنا لقضية ‎فلسطين من العاصمة اليونانية اثينا ومن على المنابر الدولية كافة، هو التزام ثابت لن يتزحزح".