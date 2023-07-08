كلمة للسيد حسن نصر الله عصر اليوم

اسلام تايمز (لبنان) - يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الخامسة من عصر اليوم السبت في المؤتمر العلمي الذي يقام حول العلامة الجليل والفقيه المبدع الشّيخ علي بن عبد العالي الكركي المعروف بـ”المحقّق الثاني”.