الصفحة الرئيسية
0
السبت 8 تموز 2023 ساعة 15:18

اردوغان يبحث مع زيلينسكي تمديد اتفاق الحبوب

اردوغان يبحث مع زيلينسكي تمديد اتفاق الحبوب
طائرة الرئيس الاوكراني زيلنسكي تحط في تركيا، في قصر وحيد الدين في اسطنبول عقد اجتماع بين الرئيس التركي ونظيره الاوكراني، لقاء تباحث فيه الرئيسان العلاقات بين بلديهما، فيما لم تغب الأزمة الاوكرانية الروسية عن اجندة الاجتماع. نقاش حول فرص وقف الحرب لضمان سلامة الشعبين ونقاش أيضاً حول اتفاق الحبوب لضمان أمن العالم الغذائي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان:"تركيا تبذل جهوداً لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المفاوضات وفقاً لأسس القانون الدولي ونتعهد جميع أشكال الدعم لأوكرانيا من أجل نهوضها مجدداً. وكلي أمل في تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود".

اما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقد قال:"أنا هنا في إسطنبول لأشكر كل من يريد السلام لبلدنا وشعوبنا، كما أشكر الرئيس التركي على دعمه اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود".

اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود والذي مر منذ ابرامه بتعقيدات كثيرة ينتهي في الـ17 يوليو تسعى كل الأطراف لاستمراره، وهو ملف حظى بالنصيب الأكبر في اللقاء".

وقال الصحفي المختص بالشأن التركي، محمد ابو شمالة:"الأمن الغذائي لکثير من الدول حول العالم يعتمد علی روسيا واوکرانيا وهما من أهم الدول التي تنتج وتصدر الحبوب. المساعي الترکية الان مکثفة لتمديد هذا الاتفاق لمدة عامين والعقبة الوحيدة الموجودة الان هي العقوبات الغربية علی القطاع الزراعي في روسيا. اذا تم رفع هذه العقوبات ربما ستنجح المساعي الترکية".

لقاء اسطنبول شهد ايضاً الدعوة لعودة المفاوضات بين موسكو وكييف لانهاء الحرب.

زيارة الرئيس الاوكراني الى تركيا والمباحثات التي اجراها مع الرئيس التركي حول تمديد اتفاق الحبوب وفرص وقف الحرب تكمن اهميتها في أن لقاء يجري التجهيز له بين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين وسط آمال بالوصول لنتائج ايجابية.
مصدر : وكالات
رقم : 1068358
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
8 تموز 2023
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
8 تموز 2023
ما هي أهمية مخيم جنين بالنسبة لمحور المقاومة؟
ما هي أهمية مخيم جنين بالنسبة لمحور المقاومة؟
8 تموز 2023
إيران في "شنغهاي".. هل أقتربت نهاية التفرد الأمريكي؟
إيران في "شنغهاي".. هل أقتربت نهاية التفرد الأمريكي؟
8 تموز 2023
السيد الحوثي: مبدأ
السيد الحوثي: مبدأ 'الولاية' يحفظ الأمة من 'الاختراق'
7 تموز 2023
اللواء سلامي: 16 مستشفى قيد الانشاء من قبل مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار
اللواء سلامي: 16 مستشفى قيد الانشاء من قبل مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار
7 تموز 2023
عيد الغدير الاغر وعيد الولاية
7 تموز 2023
الرئيس الايراني يفتتح مستشفى "غدير" الضخم
7 تموز 2023
إيرواني: مستعدون لاستئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي
إيرواني: مستعدون لاستئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي
7 تموز 2023
اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني
اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني
6 تموز 2023
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
6 تموز 2023
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
6 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
ما هي أهمية مخيم جنين بالنسبة لمحور المقاومة؟