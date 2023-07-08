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السبت 8 تموز 2023 ساعة 17:24

زمرة جيش الظلم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الارهابي على مركز الشرطة في زاهدان

زمرة جيش الظلم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الارهابي على مركز الشرطة في زاهدان
وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، ان زمرة جيش الظلم الارهابية اعلنت في بيان لها عن مسؤوليتها عن شن هجوم ارهابي صباح اليوم السبت على مركز للشرطة في زاهدان.

وأعلنت ادارة العلاقات العامة والاعلام في قاعدة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري في بيان لها عن فشل هجوم الإرهابيين المسلحين على مركز الشرطة الـ 16 في مدينة زاهدان جنوب شرق ايران والذي ادى إلى مقتل الارهابيين جميعا.

واعلن المصدر ان زمرة مسلحة تتالف من 4 عناصر هاجمت صباح اليوم السبت 8 تموز/يوليو مركز الشرطة الـ 16 في مدينة زاهدان جنوب شرق ايران.

وقد اشتبكت قوات الامن الداخلي مع هذه الزمرة الارهابية مما أدى الى استشهاد اثنين من قوات الامن الداخلي ومقتل كافة عناصر هذه الزمرة الارهابية.
رقم : 1068376
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