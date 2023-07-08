تنديداً بحرق القرآن..أنصار الصدر يجددون تظاهراتهم في كربلاء المقدسة

وقالت مصادر عراقية، إن المئات من أنصار التيار الصدري، خرجوا اليوم، في تظاهرة منددة بالإساءة للقرآن الكريم، وذلك في سريع حي الرمضان وسط كربلاء.



وطالب المتظاهرون، بتفعيل دور الانتربول والقاء القبض على المجرم ومحاكمته في العراق وغلق السفارة السويدية.



وفي 28 حزيران 2023، قام سويدي من أصل عراقي يدعى (سلوان موميكا) بتمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.