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السبت 8 تموز 2023 ساعة 18:51

وزير الداخلية الايراني يؤكد على انسيابية عمليات النقل البري مع العراق

وزير الداخلية الايراني يؤكد على انسيابية عمليات النقل البري مع العراق
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، اليوم السبت، بين وزير الداخلية الايرني "احمد وحيدي" ونظيره العراقي "عبد الأمير الشمري"، في منطقة سدرة بمحافظة واسط؛ حضره عدد من مسؤولي الداخلية الايرانية ومحافظ ايلام (غرب ايران)، الى جانب رؤساء المحافظات الحدودية العراقية.

واضاف وحيدي : لقد تم بفضل التعاون بين ايران والعراق، اقامة مراسم الاربعين بكل شموخ وعظمة خلال العام الماضي.

وتابع، ان من اهم الاولويات في سياق احياء مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع) خلال العام الجاري، تتمثل في زيادة بوابات الدخول والخروج في معبر مهران الحدودي (بمحافظة ايلام) لكونه يسهم بشكل مؤثر في تسهيل حركة الزوار باتجاه العتبات المقدسة داخل العراق.

وفي هذا الخصوص، دعا وزير الداخلية الى تحديد الاسعار من قبل الجانب العراقي، ليتم اعتمادها كأساس بين البلدين.
رقم : 1068386
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