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السبت 8 تموز 2023 ساعة 19:34

مقتل7 اشخاص و جرح العشرات باشتباكات خلال انتخابات محلية في الهند

مقتل7 اشخاص و جرح العشرات باشتباكات خلال انتخابات محلية في الهند
وتشهد الولاية حاليا انتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية من أصل 200 ألف مرشح في الولاية التي يقطنها 104 ملايين شخص.

ويسعى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند بزعامة مودي في السنوات الأخيرة من أجل الحصول على موطئ قدم في الولاية التي لطالما حكمها حزب شيوعي لفترات طويلة من تاريخها؛ وذلك في مسعى منه لتوسيع نفوذه خارج المناطق الشمالية الناطقة بالهندية.

وقال مدير عام قوات الشرطة في ولاية البنغال الغربية "قُتل 7 أشخاص وأصيب العشرات بجروح في أعمال عنف متعلقة بالانتخابات في قرى مختلفة في أنحاء الولاية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة أن 5 من القتلى ينتمون لحزب "مؤتمر ترينامول" الحاكم للولاية، والقتيلان الآخران من حزب بهاراتيا جاناتا والحزب الشيوعي الهندي في غرب البنغال.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أعضاء في أحزاب مختلفة وهم يتجولون في الشوارع بالهراوات بالإضافة إلى أخذ صناديق اقتراع وإضرام النار فيها خارج مراكز الاقتراع.

وأعلنت الشرطة أيضا ضبط أكثر من 200 قنبلة بدائية بهدف تشويه أو تخويف الناخبين.

وتحكم بانيرجي (68 عاما) من حزب مؤتمر ترينامول الولاية منذ عام 2011، عندما هزم حزبها الحزب الشيوعي الذي حكم الولاية 3 عقود.
رقم : 1068390
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