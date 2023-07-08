الصفحة الرئيسية
0
السبت 8 تموز 2023 ساعة 20:19

وزير النفط السوري: نسعى لتجاوز عقبات توريد النفط الإيراني إلى مصفاة حمص

وزير النفط السوري: نسعى لتجاوز عقبات توريد النفط الإيراني إلى مصفاة حمص
وأوضح قدور أن وزارته وضعت خطة لزيادة الإنتاج النفطي الوطني ومراجعة التشريعات الخاصة بالصناعة النفطية، وتفعيل العقود الموقعة مع الأصدقاء الدوليين في مجال الطاقة.

وأشار الوزير قدور إلى بعض العقبات التي تواجهها وزارته مع إحدى الشركات الإيرانية الخاصة في قضية توريد النفط الخام إلى مصفاة حمص، مؤكدا تكليف اللجان المعنية بالتواصل عبر السفارة الإيرانية في دمشق، لوضع الحلول المناسبة لجميع المعوقات التي تحول دون توريد النفط الإيراني.

ولفت وزير النفط والثروة المعدنية السوري إلى أن الاستثمارات المشتركة مع الشركات الروسية تعد من أهم النشاطات الوطنية في القطاع النفطي، منوّها لما حققته هذه الشركات في ميدان تطوير البدائل والباع الطويل الذي تضطلع به في هذه الصناعة، والخبرات والقدرات التقنية التي تمتلكها تلك الشركات.

وعبّر الوزير السوري عن تطلعات وزارته لتطوير الشراكات مع الشركات الروسية، لدعم قدرة الحكومة السورية على تأمين المشتقات النفطية للمواطنين.

وبيّن وزير النفط السوري أن خسائر القطاع النفطي في سوريا وصلت إلى 100 مليار دولار، مشيرا إلى إقرار خطة لإعادة إعمار ما دمّره الإرهاب، حيث يتم التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وغرف الصناعة والتجارة لمساعدة المستثمرين المحليين، إضافة لفتح الأبواب أمام جميع الأصدقاء والحلفاء للاستثمار في قطاع النفط السور
رقم : 1068398
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
8 تموز 2023
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
8 تموز 2023
ما هي أهمية مخيم جنين بالنسبة لمحور المقاومة؟
ما هي أهمية مخيم جنين بالنسبة لمحور المقاومة؟
8 تموز 2023
إيران في "شنغهاي".. هل أقتربت نهاية التفرد الأمريكي؟
إيران في "شنغهاي".. هل أقتربت نهاية التفرد الأمريكي؟
8 تموز 2023
السيد الحوثي: مبدأ
السيد الحوثي: مبدأ 'الولاية' يحفظ الأمة من 'الاختراق'
7 تموز 2023
اللواء سلامي: 16 مستشفى قيد الانشاء من قبل مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار
اللواء سلامي: 16 مستشفى قيد الانشاء من قبل مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار
7 تموز 2023
عيد الغدير الاغر وعيد الولاية
7 تموز 2023
الرئيس الايراني يفتتح مستشفى "غدير" الضخم
7 تموز 2023
إيرواني: مستعدون لاستئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي
إيرواني: مستعدون لاستئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي
7 تموز 2023
اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني
اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني
6 تموز 2023
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
6 تموز 2023
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
6 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
ما هي أهمية مخيم جنين بالنسبة لمحور المقاومة؟