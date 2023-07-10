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الاثنين 10 تموز 2023 ساعة 10:58

مهاجمة الاحتلال في طولكرم ومواجهات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة

مهاجمة الاحتلال في طولكرم ومواجهات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة
ونقل مصدر صجغي عن مصادر محلية قولها، أن المواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة عابود شمال غرب رام الله، وقرية روجيب شرق نابلس.

وأطلق مقاومون النار الليلة الماضية، صوب قوات الاحتلال التي تواجدت على جبل النصر بمحيط مخيم نور شمس في طولكرم.

ودوت صفارات الإنذار في المخيم لإعلان حالة الاستعداد في صفوف المقاومين تحسباً لأي اقتحام من قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت ريما وكفر مالك في رام الله حيث اعتقلت المواطن خالد أحمد بعيرات.

وجددت قوات الاحتلال اقتحام بلدة حزما ومخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، الذي يتعرض منذ عدة أيام لحملات مداهمة وتضييق على سكانه.

وفي سلوان جنوب المسجد الأقصى، أشعل الشباب الثائر إطارات السيارات، ورفعوا يافطات في حي عين اللوزة حملت شعار كتائب القسام وظل القائد العام محمد الضيف، وشعار “جنين لن تسقط الراية”.

وطالت عمليات الاقتحام منطقة جبل الشريف بمدينة الخليل، حيث اعتقل الاحتلال الشاب خالد أبو داود بعد مداهمة منزله.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، واعتقتل الشاب أسامة عويضات عقب اقتحام منزله.

وداهمت قوات الاحتلال بلدات سبسطية وعورتا وقوصين وكفر قليل قضاء نابلس، بينما اندلعت مواجهات مع الشباب الثائر في قرية روجيب شرق المدينة.

تزامن ذلك مع اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين محمد تركمان وكريم خمايسة، وإعطاب إطارات مركبتهما خلال احتجازهما على حاجز دير شرف شمال غرب نابلس.
مصدر : وكالات
رقم : 1068712
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