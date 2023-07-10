الخارجية الصينية تعلق على نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا

وقالت المتحدثة الصينية خلال إفادة صحافية: "لقد رفضت العديد من البلدان هذا الأمر (إمدادات الذخائر العنقودية)، ويمكن أن تؤدي عمليات التزويد غير المسؤولة للذخائر العنقودية إلى أزمات إنسانية. يجب معالجة القضايا الإنسانية وقضايا الأمن العسكري بطريقة متوازنة، ويجب العمل مع نقل الذخائر العنقودية بضبط للنفس وبحذر".



وأضافت ماو نينغ، أنه يتعين على الأطراف المعنية عدم إشعال فتيل الأزمة وتفاقم التناقضات التي تؤدي بدورها إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية.



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي ، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.



كما تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية ذات الفعالية الكبيرة.