علماء صور: التهديدات الإسرائيلية الأخيرة لا قيمة لها ولا تخيفنا

وقال ، ان القضية ليست قضية خيمة، فالعدو يدرك ومن وراءه أنها في أراضٍ لبنانية، وإنما محاولة للعدو الاسرائيلي للهروب من ازمته الداخلية"، مشدداً على ان "امتلاك لبنان للقوة المتمثلة بالقاعدة الثلاثية كفيل بالحفاظ على سيادة لبنان أمام كل التهديدات، فلبنان لم ولن يخضع للعدو.



اضاف: ان قوة لبنان الجيش والشعب والمقاومة حاضرة وجاهزة للدفاع عن لبنان امام اي اعتداء اسرائيلي على اي متر لبناني، وهم اعدوا العدة للانتصار وليس فقط لرد الاعتداء، ونحن على يقين بأن العدو لن يقدم على هذه الخطوة، ولكن إن اقدم فعليه تحمل النتائج التي ستكون في مصلحة المنطقة وشعوبها.



كلام العلامة ياسين جاء في احتفال أقامه لقاء علماء صور ومنطقتها ولجنة جامع المدرسة الدينية بمناسبة عيد الغدير في جامع المدرسة الدينية في مدينة صور، في حضور علماء من اللقاء وفعاليات من المدينة وحشد من المؤمنين.



وحيا الأبطال في الضفة الغربية الذين أثبتوا لكل من يشك أن عمر الكيان قصير والنصر قريب"، مؤكدا أن "وحدة البندقية كان وسيبقى السلاح الاقوى"، مشدداً على أن "جنين ليس مخيم للاجئين، بل معقل للأبطال المقاومين، وهو يشع على كل الضفة مقاومة.