ايران .. ازاحة الستار عن منظومة "أكديس" للخريطة الالكترونية البحرية

وقال رئيس المنطمة الجغرافية للقوات المسلحة الايرانية في هذا الشأن: منظومة اكديس ECDIS هي منظومة ملاحة إلكترونية متطورة مثبتة على السفن العسكرية والتجارية، وتقوم هذه المنظومة بعرض الخرائط الإلكترونية بالمعلومات المخفية في طبقاتها المختلفة على شاشتها والتي تكون بأبعاد مختلفة.



واضاف العميد مجيد فخري: برنامج اكديس ECDIS المحلي في بيئته من خلال توفير العديد من المعلومات والأدوات والتسهيلات المطلوبة للملاحة ، مثل البيانات الموقعية والحركية الخاصة بعوامة خاصة به عن طريق الاتصال بجهاز الاستقبال (GPS) والبيانات الموقعية والحركية وما إلى ذلك للسفن القريبة (عن طريق الاتصال بـ جهاز استقبال AIS) ، وقيادة آلية Auto Pilot ، وبنك المعلومات ، وأدوات تخطيط الرحلة ، وتحذيرات متنوعة للمناطق المحمية الخاصة (مناطق الحماية) ، وجدول المد والجزر ومعلومات العمق ؛ يجعل عمليات الملاحة سهلة وممتعة والأهم من ذلك أنها ذكية وتلقائية لضابط الملاحة أو قبطان السفينة.



وحضر مراسم ازاحة الستار عن منظومة اكديس ، قائد اقوة البحرية للجيش الايراني الاميرال شهرام ايراني وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين.